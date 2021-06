Vierdejaars Sint-Martinusscholen organiseren een beleefwandeling voor bewoners WZC De Bleuk

Vorige week donderdagvoormiddag maakten de 4e-jaars Verzorging-voeding van de Sint-Martinusscholen van Herk-de-Stad op een aangename manier voor het eerst kennis met hun doelgroep: de bewoners van een woonzorgcentrum. Hoe communiceer ik met hen? Hoe kan ik hen ondersteunen? Welke fijne activiteiten kan ik voor hen organiseren? Dat konden de leerlingen allemaal ervaren in de beleefwandeling die ze tot in de puntjes voorbereid hadden met verrassende tussenstops.

De wandelroute startte aan het woonzorgcentrum en leidde de bewoners doorheen een zonovergoten Olmenhof. Voor de rolstoelgebruikers hadden de leerlingen de hulp ingeroepen van de 3e-jaars Verzorging-voeding. Bij de tussenstops konden de bewoners genieten van een toneelvoorstelling, hun muziekkennis testen in een muziekquiz, deelnemen aan sport en spel. Ook rolstoelvolleybal stond op het programma. Uiteraard kon een versnapering niet ontbreken. Er was een aanbod van zelfgemaakte hapjes, vergezeld van een verfrissende mocktail. Het was een geslaagde voormiddag, te zien aan de blije gezichten.