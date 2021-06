Waarom Niels Destadsbader niet kon optreden in de zomer van 2019: “Erger dan gedacht”

Op Marathonradio op MNM heeft Niels Destadsbader (32) uitgelegd waarom hij in 2019 niet kon optreden in de zomer. “Ik werd ereburger in Deerlijk en dat moest natuurlijk gevierd worden.”

Maar dat feestje liep dus ietwat uit de hand. “Er werd gevierd met bakken bier in mijn favoriete stamcafé. Toen mijn broer een nummer van Paul Severs draaide, ging ik dansen op de dichtstbijzijnde kruk. Toen verloor ik mijn evenwicht, uit enthousiasme.”

Wat toen nog jolig leek, was eigenlijk een ernstig ongeval. “Het was veel erger dan iedereen dacht. Mijn broer zei: Laat hem maar liggen, hij doet dat altijd. Maar uiteindelijk zag een vriendin dat het niet oké was.”

Toen een ambulance gebeld werd, bleek dat het toch een stuk ernstiger was dan eerst gedacht. “In het ziekenhuis bleken drie ruggenwervels gebroken. De dokter vroeg me of ik veel pijn had. Eigenlijk wel, zei ik. Wacht dan maar tot je weer nuchter bent, binnen een paar uur.”