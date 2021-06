Bondcoach Shane McLeod na uitschakeling in halve finale EK hockey: “Nederland voor eigen publiek bekampen, is altijd lastig”

“Nederland voor eigen publiek bekampen, is altijd lastig”, verklaarde coach Shane McLeod nadat de Red Lions in de halve finales van het EK met shoot-outs uitgeschakeld waren door de noorderburen. “Het resultaat is er niet, maar ik heb mijn team toch een goede wedstrijd zien spelen.”

De Belgen hadden 52,2 procent van het balbezit en schoten elf keer op doel, de Nederlanders slechts vijf keer. “We domineerden, maar met de steun van de fans kunnen de Nederlanders altijd iets meer. Min jongens hebben zich door die externe factor niet van de wijs laten brengen, alleen in het slotkwart waren ze een klein beetje de pedalen kwijt.”

“Ontgoocheld ben ik niet, we hebben een goed toernooi gespeeld. We zijn gegroeid in het toernooi en hebben veel geleerd. Winnen is altijd leuker, maar in de nabije toekomst hebben we andere katten te geselen.”

“We hebben een goede wedstrijd gespeeld. Een gepast antwoord gegeven op de kritiek die er was na de nederlaag tegen Engeland”, vertelde Victor Wegnez. “We speelden ons beste hockey en hoeven ons niet te schamen. We waren dicht bij de finale, shoot-outs zijn altijd een loterij. Op het WK in India trokken wij aan het langste eind, nu was het hun beurt. Nederland is een goede finalist en voor ons gaat het leven voort. Op voorhand hadden we al gezegd dat we liever wel de Spelen zouden willen winnen en niet het EK, dan andersom. Nu moeten we die Spelen dus wel winnen.”

