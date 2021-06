Coronacijfers blijven de goede richting uitgaan: dagelijks gemiddeld 60 ziekenhuisopnames

Tussen 4 en 10 juli werden in ons land gemiddeld 60,6 mensen met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis, een daling van 23 procent. Ook het aantal besmettingen en overlijdens blijft dalen, blijkt vrijdagochtend uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

In de Belgische ziekenhuizen liggen intussen nog 302 COVID-patiënten op intensieve zorg, een daling met 17 procent. In totaal worden nog 820 ziekenhuisbedden bezet door deze patiënten, en dat is een daling met 23 procent.

Van 1 tot en met 7 juni werden in ons land gemiddeld nog 1.173 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat is een daling van maar liefst 38 procent in vergelijking met de vorige periode.

Er overleden dagelijks gemiddeld 10,9 mensen aan corona, een daling met een vijfde.

Van de 43.400 testen die de afgelopen week afgenomen werden was 3,3 procent positief, een daling met 1,1 procent. De positiviteitsratio ligt op 0,83.

Tot slot hebben meer dan 5,3 miljoen personen in ons land één coronaprik gekregen. Ruim 2,7 miljoen mensen, of 29,9 procent van de volwassen bevolking, zijn volledig gevaccineerd.