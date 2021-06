Een eerste zege voor Remco Evenepoel (21), exact driehonderd dagen na zijn val in Lombardije. Niet toevallig in het tijdrijden, de discipline waarin hij straks Belgisch, olympisch en wereldkampioen probeert te worden. Belangrijke les van de voorbije maanden: het juiste gewicht wordt cruciaal. “Eén of twee kilo meer kunnen al veel doen.”