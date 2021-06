Politieke stijl van Zuhal Demir doet tanden partners knarsen

CD&V en Open VLD verbolgen over demarche van Demir rond onderzoekscommissie over vervuiling in Zwijndrecht

BRUSSEL

CD&V is verbolgen over het feit dat N-VA-minister Zuhal Demir er zonder overleg een onderzoekscommissie over de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht doorjaagde. “Een absolute vertrouwensbreuk”, zegt een CD&V-topper. Ook bij Open Vld vallen zware woorden: “Dit tast de goede werking binnen de regering aan.”