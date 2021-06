Red Flames lijden 3-0 nederlaag in oefenduel met Spanje

In een oefenduel met Spanje (FIFA-13) hebben de Red Flames (FIFA-18) vanavond in Madrid een 3-0 nederlaag geleden. Bij de rust was het 1-0 door een doelpunt van Mariona Caldentey. Na de pauze scoorden Alexia Putellas, vanop de penaltystip, na hands van Janice Cayman, en Aitana Bonmati.

Met de wedstrijd sloten de Flames een stage in Spanje af. Ze bereidden zich er voor op de kwalificaties voor het WK 2023. Ives Serneels moest het stellen zonder de speelsters van RSC Anderlecht, na een coronabesmetting bij de Brusselse club. Zo waren onder andere Tessa Wullaert en Tine De Caigny er niet bij. Zaterdag oefenen de Belgen al opnieuw. Dan in Wiltz tegen Luxemburg. (belga)