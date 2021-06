Opnieuw miljoenen wachtwoorden gelekt. Kijk hier of jij erbij bent

Safeonweb, de cybersecurity van de overheid, waarschuwt dat deze week aan het licht kwam dat hackers in het bezit zijn van de wachtwoorden van miljoenen internetgebruikers door verschillende (oude) datalekken.

Het gaat om geheime paswoorden die cybercriminelen konden verzamelen via allerlei vormen van internetfraude zoals phishing. Met de paswoorden die ze in hun bezit hebben, kunnen ze bijvoorbeeld geen geld van uw rekening halen, maar wel bijvoorbeeld zaken bestellen in uw naam en de rekening laten sturen naar uw adres.

Op de website https://haveibeenpwned.com kan je op basis van je e-mailadres een overzicht vinden van datalekken waarin je e-mailadres eventueel voorkomt. In dat geval kan je best zo snel mogelijk van paswoord wisselen.

Safeonweb raadt onder meer aan om verschillende wachtwoorden te gebruiken en ze te bewaren in een wachtwoordkluis. Verander ook regelmatig van wachtwoord.