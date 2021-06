Red Lions niet naar finale EK hockey, Nederland te sterk in shoot-outs

Nederland heeft zich na het nemen van shoot-outs geplaatst voor de finale van het EK hockey. Na de reguliere speeltijd stond het in de partij tegen gastland Nederland gelijk: 2-2. In de shoot-outs toonden de Nederlanders zich het koelbloedigst (3-1). In de finale wacht hen Duitsland dat eerder op de dag voorbij Engeland geraakte (2-3).

De Red Lions domineerden het merendeel van de partij en dat overwicht werd in het begin van de tweede helft omgezet in een voorsprong. Boccard bediende met een heerlijke assist de vrijstaande Nicolas De Kerpel. De spits gaf doelman Blaak geen schijn van een kans.

De Belgen leken de wedstrijd helemaal in hun greep te hebben. Kina zette een heerlijke actie op maar de poging van alweer De Kerpel stuiterde via het hoofd van doelman Blaak buiten. Toch kwam Nederland nog langszij. Pijnlijk balverlies bracht Seve Van Ass in stelling en die liet bijna naamgenoot Vanasch geen schijn van een kans.

De Lions herstelden gelukkig meteen van deze opdoffer via een strafcorner. Alexander Hendrickx liet doelman Blaak geen schijn van een kans en bracht met zijn vijfde treffer van het toernooi de Lions opnieuw op voorsprong.

De thuisploeg voerde de druk op en de derde strafcorner werd de Lions fataal. Janssen haalde snoeihard uit, de bordjes hingen gelijk: 2-2, met nog vier minuten te spelen. In die resterende vier minuten werd niet meer gescoord zodat shoot-outs voor de beslissing moesten zorgen. De Naeyer scoorde nog wel de eerste maar daarna ging het fout bij Wegnez, Van Aubel en Van Doren en kon Nederland de partij beslissen. In de kleine finale wacht onze landgenoten Engeland. (gvdl)