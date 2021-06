Kristof Vrancken exposeert onvoorspelbare fotografie in Z33

Hasselt

Vanaf zaterdag kan u in kunstencentrum Z33 in Hasselt een bijzondere fototentoonstelling van Kristof Vrancken bewonderen. De fotograaf uit Heusden-Zolder ontwikkelt zijn foto’s op een ambachtelijke en ecologische manier door gebruik te maken van zonlicht en plantaardige materialen zoals algen en bessen. De expo van Vrancken is het resultaat van zes jaar onderzoek. Het is ook een reactie op de flitscultuur en de vluchtigheid van beelden. Hij wil meer bewustwording creëren over hoe we met de natuur kunnen en misschien wel moeten omgaan.