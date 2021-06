Klopjacht op Jürgen Conings levert rugzak met munitie op

Dilsen-Stokkem

In de klopjacht op Jürgen Conings hebben de speurders een rugzak met munitie gevonden vlakbij de plek waar de voortvluchtige militair uit Dilsen-Stokkem zijn auto achterliet in het Dilserbos. De rugzak is gisteren gevonden op een plek die al heel vaak is uitgekamd door militairen. Hij is er pas recent achtergelaten. Het federaal parket bevestigt aan TV Limburg dat het zo goed als zeker om een rugzak van Jürgen Conings gaat, maar de speurders houden toch een slag om de arm. Elke nieuwe vondst levert meer vragen dan antwoorden op. De rugzak en de munitie zijn voor onderzoek overgemaakt aan een gerechtelijk labo.