Gabriel Carvajal, een Brusselaar die er samen met zijn vrouw van verdacht werd hun kinderen te hebben vermoord in Spanje, is donderdagavond schuldig bevonden. Hij riskeert 50 jaar opsluiting. Zijn vrouw, die eveneens over de ganse lijn schuldig is, riskeert 25 jaar internering. Vrijdag kennen ze hun straf.