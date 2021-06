Onuitgegeven en verrassende vrouwenfinale op Roland Garros: Pavlyuchenkova tegen Krejcikova

De Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 32) tegen de Tsjechische Barbora Krejcikova is de verrassende finale van het vrouwentoernooi op Roland Garros.

De 29-jarige Pavlyuchenkova, die 12 WTA-titels op haar palmares heeft, versloeg op het Court Philippe-Chatrier de zes jaar jongere Sloveense Tamara Zidansek (WTA 85) in twee sets: 7-5 en 6-3 na 1 uur en 34 minuten. Beide speelsters stonden voor het eerst tegenover elkaar.

Pavlyuchenkova en Zidansek leken op weg naar een tiebreak in de eerste set, nadat ze elk twee keer hun opslagspel hadden ingeleverd. Bij 6-5 lukte de Russin echter nog een break. Ook in de tweede set ging Pavlyuchenkova drie keer door de service van Zidansek, zelf moest de Russin twee keer haar opslagspel afstaan.

Een gelukkige Krejcikova. — © AFP

In haar finale moet de Russin het opnemen tegen de Tsjechische Barbora Krejcikova. Zij haalde het in drie sets van de Griekse Maria Sakkari. De Tsjechische won de eerste set (7-5) maar zag de Griekse langszij komen (4-6). In een fel bevochten derde set haalde Krejcikova het uiteindelijk met 9-7. Ook voor de 25-jarige Tsjechische wordt het een eerste finale van een Grand Slamtoernooi. (belga)