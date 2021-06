Wereldkampioen Julian Alaphilippe incasseert tijdstraf van 20 seconden wegens ongeoorloofde bevoorrading

Julian Alaphilippe heeft donderdag een tijdstraf van 20 seconden gekregen na de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland (WorldTour) omdat de wereldkampioen bij de afdaling van de Erschmatt bevoorraad werd op een plaats waar dat niet mocht.

De Franse renner van Deceuninck-Quick Step zakt door de bestraffing een plaats in het algemeen klassement. Hij is nu vierde op 53 seconden van de Ecuadoriaan Richard Carapaz, die de etappe won en de nieuwe leider is.

Vorig jaar in de Ronde van Frankrijk kreeg Alaphilippe na de vijfde etappe ook al een tijdstraf wegens het aannemen van bevoorrading waar dat niet meer was toegelaten. Dat kostte hem toen de gele trui. Het was toen zijn neef én coach Franck die langs de kant van de weg stond met een bidon en dit binnen de laatste twintig kilometer van de etappe. Bevoorrading was daar niet meer toegestaan.

(gvdl/bvc)