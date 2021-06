Greg Van Avermaet en Oliver Naesen al zeker van plaatsje in Tourselectie AG2R Citroën

Greg Van Avermaet en Oliver Naesen rijden van 26 juni tot 18 juli de Ronde van Frankrijk. De twee Belgen maken deel uit van een eerste lijst van zes renners die zeker zijn van deelname bij het Franse team AG2R La Mondiale Citroën. Dat deelde het team vandaag mee.

De Fransen Benoît Cosnefroy en Aurélien Paret-Peintre, de Luxemburger Bob Jungels en de Australiër Ben O’Connor mogen evenens de Tour de France in hun agenda opnemen, die dit jaar van start gaat in Brest.

Voor de 30-jarige Oliver Naesen wordt het een zesde deelname aan de belangrijkste wielerronde van het jaar. “Oliver maakt deel uit van de ploeg sinds 2017, dankzij zijn talent en omwille van zijn goede humeur. Hij heeft zich regelmatig goed kunnen plaatsen in verschillende etappes en zet de leiders uit de wind op belangrijke momenten. Hij zal van enorm belang zijn in de eerste week, wanneer we van oost naar west Frankrijk doortrekken, gaf manager Vincent Lavenu mee.

De 36-jarige Greg Van Avermaet start voor de negende keer in La Grande Boucle, maar voor het eerst voor met dit team. Hij won al drie etappes in de Ronde van Frankrijk, waarbij één ploegentijdrit. De olympische kampioen van Rio 2016, die ook drie keer de Vuelta reed, droeg het geel gedurende elf dagen: drie in 2016 en acht in 2018. “Greg is in het team gekomen met een zijn prachtige palmares, maar is integer en blijft een simpele persoon. In de Tour heeft hij etappes gewonnen, de gele trui gedragen. Dat blijft een doel voor onze ploeg, en hij zal de rol van ‘grote broer’ spelen, dat doet hij met verve”, verklaarde Lavenu.

Voor de 25-jarige O’Connor en Paret-Peintre wordt het een debuut. De laatste twee renners worden na de nationale kampioenschappen op 20 juni aangeduid. (belga)