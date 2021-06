Man die president Macron klap in gezicht gaf veroordeeld tot 18 maanden cel

De strafrechtbank van Valence in Frankrijk heeft Damien Tarel donderdag veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan veertien maanden met uitstel. De rechter heeft ook een aanhoudingsbevel uitgesproken. Twee dagen eerder had de 28-jarige man tijdens de hoorzitting bekend dat hij de Franse president Emmanuel Macron een klap had gegeven.

Dat gebeurde dinsdag tijdens het bezoek van president Macron aan een middelbare school in het departement Drôme. Op beelden was te zien dat Tarel zich in een menigte achter hekken bevond toen president Macron naderde. De twee wisselden kort enkele woorden, waarna de Tarel de onderarm van de president greep en hem leek te slaan in het gezicht. Veiligheidsfunctionarissen trokken president Macron meteen weg en duwden de man tegen de grond.

De openbare aanklager vorderde donderdag achttien maanden cel wegens opzettelijk geweld tegen een persoon met openbaar gezag en noemde de klap “volstrekt ontoelaatbaar” en een “daad van opzettelijk geweld”.