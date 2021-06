De Portugees Cristiano Ronaldo begint met ongebreideld enthousiasme aan zijn vijfde EK voetbal. “Ik sta op dit EK alsof het mijn eerste is. Ik voel me net zo gemotiveerd of zelfs gemotiveerder dan in 2004, op mijn eerste EK”, vertelde de 36-jarige aanvoerder aan het Portugese tijdschrift “360”.