Aquarellen van Pierre Goetsbloets, zeldzame visuele getuigenissen van Franse bewind

ANTWERPEN/HASSELT

Hoe leg je een ingrijpende tijd visueel vast als de fotografie niet eens bestaat? Dan teken of schilder je je tijd. Dat doet Pierre Goetsbloets, een Antwerpenaar met een zeer Hasseltse naam, eind 18de eeuw. Een tijdscharnier waarin de Fransen bij ons werkelijk alles omgooien. Aristocraat Goetsbloets getuigt met verve, talent en verbijstering. Ruim tweehonderd jaar later is zijn werk nu voor het eerst gepubliceerd.