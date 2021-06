Spoiled for choice, zoals de Engelsen het zo mooi verwoorden. Keuze te over tegenwoordig voor wie van een goede neut houdt. Er gaat omzeggens geen week voorbij zonder dat interessante nieuwigheden naar voren worden geschoven. Wij zetten onze lippen aan een glaasje fruitige gin, zachte rum voor beginners en twee elixirs zonder of zo goed als geen alcohol.