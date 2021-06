EURO 2020 werd vrijdag met één jaar vertraging eindelijk op gang getrapt. Zaterdagavond (aftrap om 21u) kijken de Rode Duivels in hun eerste wedstrijd van dit EK Rusland in de ogen. De troepen van Roberto Martinez worden gezien als favoriet en kunnen hun openingsmatch in de Gazprom Arena in Sint-Petersburg maar beter winnen. Volg de wedstrijd hier live!