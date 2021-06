Muriel (34) raakt besmet en overlijdt na bevalling zonder pasgeboren zoontje te zien

Een 34-jarige moeder is tijdens de bevalling van haar vierde kindje in coma beland en twee weken later overleden. Muriel Lecocq uit Namen was na haar besmetting met het coronavirus heel snel erg ziek geworden, en is daarmee geen uitzondering. “Zwangere vrouwen lopen een aanzienlijk verhoogd risico op ernstige ziekte wanneer ze besmet raken”, zeggen experts. “Dit toont hoe nodig het is dat ze zich laten vaccineren.”