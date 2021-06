Kinrooi/Maaseik/Dilsen-Stokkem/Maasmechelen/Lanaken

70% van de inwoners van de Maasvallei steunt het toerisme in zijn buurt en 92% wil dat de unieke natuur wordt beschermd. Dat blijkt uit een bevraging van Toerisme Vlaanderen in 11 Maasgemeenten in Belgisch- en Nederlands-Limburg.