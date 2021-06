Versterking Limburgse hoogspanningslijn stap naar Europees stroomnet

Kinrooi

Als het straks hard waait in Oost-Europa, zullen we de stroom van de Poolse windparken via Kinrooi in ons land kunnen importeren. In Noord-Limburg wordt hard gewerkt aan het Europees elektriciteitsnet van de toekomst. Vanaf hoogspanningsstation Van Eyck tot Meerhout is stroomnetbedrijf Elia begonnen met de versterking van de 380 kilovoltlijn (kV), de ruggengraat van het Belgische stroomnet. De werken kosten 135 miljoen.