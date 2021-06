Alison Van Uytvanck stoot in Nottingham door naar kwartfinale tegen topreekshoofd Konta

Alison Van Uytvanck (WTA 67) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-grastoernooi in het Engelse Nottingham. In de derde ronde versloeg de Grimbergse de Zwitserse Viktorija Golubic (WTA 72) in twee sets. Het werd 6-1 en 7-5 na een uur en 29 minuten.

Het was het eerste onderlinge duel tussen de 27-jarige Van Uytvanck en de 28-jarige Golubic. Van Uytvanck, het achtste reekshoofd, treft in de kwartfinales het Britse topreekshoofd Johanna Konta (WTA 20). Die zette de Oekraïense Kateryna Kozlova (WTA 159) opzij met 6-2, 1-6 en 6-3.

Van Uytvanck en Konta speelden al een keer tegen elkaar, al dateert die ontmoeting wel van 2012 op een ITF-toernooi in het Engelse Bath (op hardcourt). Toen won Konta met 6-2 en 7-6 (7/5). (belga)