Dit magische zomerdrankje is een hit op TikTok

Hét drankje voor komende zomer is er een met een magische toets: op TikTok vallen jongeren als een blok voor toverthee. In het begin heeft deze een blauwe kleur, maar als je een beetje citroen toevoegt wordt hij voor je ogen paars.

De thee, die met meer dan dertien miljoen views een echte hype is op socialenetwerksite TikTok en collageenversterkend zou werken, komt van de butterfly pea flower. Dat is een plant die voornamelijk groeit in Thailand en ook bekend is onder twee andere namen: de blauwe kittelbloem en de vlindererwt-bloesem. De bloemetjes zijn van nature blauw, dus als je ze in water laat trekken, neemt het die kleur over. “De echte magie begint als je er een zuurtje aan toevoegt, zoals citroen”, zegt theecoach Ken Calander, die zijn eigen theewinkel heeft in hartje Antwerpen. Geen citroen in huis? Niet getreurd. Ook andere zure bestanddelen zullen het kleurverschil geven. Momenteel is de theesoort even uit voorraad in de shop van Calander. “De voorbije twee weken is de vraag enorm gestegen. Wie het wil uitproberen en proeven, kan wel een zakje bestellen dat eind deze maand wordt geleverd.”

De blauwe kittelbloem — © Shutterstock

Het kleureffect van smurfblauw naar princepaars is een streling voor het oog, maar is de thee zelf ook een streling voor de smaakpapillen? “Eigenlijk heeft het drankje warm of koud weinig smaak. Je proeft vooral aardse tonen. Dat verandert als je er een zomerse ijsthee van maakt met citroen en enkele blaadjes munt erbij.”

Calander heeft een serveertip die kinderen – en het kind in jezelf – heel blij maakt. “Vul een glas met ijsblokken, giet de blauwe thee erover en vervolgens een beetje siroop zoals die van Teisseire zero met citroensmaak. Geniet van het schouwspel waarbij het sap zich via de ijsblokjes met de thee vermengt en kronkelend van blauw in paars verandert. Leuk voor de allerkleinsten: gebruik het rietje als ‘toverstaf’ en roeren maar voor een kleurentruc. Tip voor volwassenen: voeg de bloemen en citroensap toe aan een gin-tonic en aanschouw het spektakel in je cocktail.”