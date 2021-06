Wie anders dan Tadej Pogacar grijpt de macht in Ronde van Slovenië

De tweede etappe in de Ronde van Slovenië is gewonnen door Tadej Pogacar. De winnaar van de Ronde van Frankrijk is meteen ook de nieuwe leider.

Pogacar (UAE Team Emirates) was de beste in de tweede etappe met start in Zalec en finish in Celje, over een afstand van 147 kilometer. Pogacar maakte er een heuse demonstratie van en had aan de finish 1’22” voorsprong op zijn landgenoot Matej Mohoric (Bahrain-Victorious). De derde plaats was voor de Italiaan Diego Ulissi. Voor Pogacar was het al de zevende zege van het seizoen.

De vlucht van de dag bestond uit negen renners met daarbij onze landgenoot Kenny Molly. Op 25km van de finish waren de vluchters eraan voor de moeite. Voor Pogacar het signaal om in de aanval te trekken. Sobrero (Astana) en zijn ploegmaats Ulissi en Majka waren de eerste achtervolgers. Even later kwam ook Mohoric bij de achtervolgers aansluiten. Maar Pogacar terugzien deden ze niet meer. De Sloveen bouwde zijn voorsprong stelselmatig uit in de geaccidenteerde finale.

Voor Pogacar is deze Ronde van Slovenië de laatste en enige voorbereidingswedstrijd op de Ronde van Frankrijk. Hij heeft er net een hoogtestage van drie weken in Sestrières opzitten.(gvdl)