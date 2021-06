Thomas Meunier had aanvaring met Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez na blessure Eden Hazard

Thomas Meunier heeft een aanvaring gehad met Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez nadat Eden Hazard een blessure had opgelopen in een duel tussen de twee Rode Duivels. Dat vertelt de Rode Duivel in een documentaire op de RTBF.

De feiten dateren van 26 november 2019, toen Real Madrid en PSG 2-2 gelijk speelden in de groepsfase van de Champions League. Eden Hazard, toen nog maar enkele maanden de nieuwe ster van Real Madrid, moest van het veld geholpen worden na een contact met collega-Rode Duivel en toenmalig PSG-speler Thomas Meunier. Later zou blijken dat hij een enkelbreukje opgelopen had. “Het was een duel. Ik zette mijn voet, hij zette zijn voet en zijn enkel raakte geblokkeerd. Het was een ongevaarlijk contact tussen een verdediger en een aanvaller”, herinnert Meunier zich in een documentaire van de RTBF.

Na de match stond de rechterflank van de Parijzenaars in de catacomben en wilde hij gedag zeggen aan Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez, die daar ook was. “Ik schud zijn hand en zeg: ‘Aangenaam.’ Hij antwoordde me plots in het Frans, ik wist niet eens dat hij Frans sprak. Hij zei: ‘Aangenaam? Je beseft toch wel dat je Eden Hazard geblesseerd hebt? En jij komt me hier ‘aangenaam’ zeggen?’ Toen ben ik door het lint gegaan”, aldus Meunier. “Ik heb me laten meeslepen door hem. Ik zei: ‘Ik heb Eden Hazard geblesseerd? Dus het is mijn fout dat hij geblesseerd is?’ Hij zei: ‘Jaja, het was jouw fout!’ Ik zei: ‘Het was een duel als een andere’. Uiteindelijk is het voetbal, he. Maar ik had me daar totaal niet aan verwacht. Ik wist zelfs niet dat hij Frans sprak.”