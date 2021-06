De daling van het aantal auto-inbraken in Limburg ligt tien procent hoger dan het nationaal gemiddelde. — © Tom Palmaers

GENK

Tussen januari en september 2020 is het aantal auto-inbraken in Limburg gedaald met bijna veertig procent in vergelijking met dezelfde periode het jaar voordien. Dat berekende verzekeringsmaatschappij Independer op basis van cijfers van de federale politie.