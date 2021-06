Manager Muriel Peché over opmars Red Panthers: “De komst van Raoul Ehren was heel belangrijk”

De Red Panthers slaagden er woensdag in om zich voor de halve finales te plaatsen op het EK hockey in het Nederlandse Amstelveen. Daarin wacht vrijdag topfavoriet Nederland. Muriel Peché, sinds 2015 manager van de ploeg, wil de Panthers helpen in de nabije toekomst hun olympische droom waar te maken.

De Antwerpse is ‘High Performance Administrator’ van de Red Lions en Red Panthers. Van dat laatste team is ze ook de manager. Peché zorgt ervoor dat de speelsters en de trainers “zich alleen met het hockey moeten bezighouden.” Zo regelt Peché onder meer het reserveren van de terreinen en de hotels, de maaltijden, het transport, “en alles wat rond de ploeg gebeurt, zoals de dagelijkse administratie vis-à-vis de organisatoren van toernooien, de contacten met de pers, enzovoort”.

“Maar dat is misschien niet het belangrijkste”, vervolgt Peché. “Op een toernooi met de Panthers kies ik altijd de kamer die het dichtst bij de lift is en mijn deur is altijd open. Dat laat de speelsters toe ook eens over iets anders dan hockey te praten. Ik ben voor hen een vertrouwenspersoon.”

Recent werd bij de Red Panthers een mentaliteitswijziging waargenomen, na een ‘annus horibilis’ in 2019, met een matige zesde plaats op het EK in Antwerpen en vooral de slechte match in China waardoor de Panthers naast een ticket voor de Spelen in Tokio grepen. “De komst van nieuwe speelsters heeft de groep goed gedaan, maar het effect ‘Raoul Ehren’ is ook heel belangrijk”, aldus Peché. “Zijn palmares, met een tiental titels in Nederland, maakt indruk op de meisjes. Wanneer hij een richting aangeeft, volgt 100 procent van de ploeg hem blindelings. De werksfeer is heel aangenaam. Iedereen lacht, maar wanneer het ernstig wordt, kan je een speld horen vallen.”

Sinds donderdag en na het gelijkspel tegen Engeland staan de Panthers opnieuw in de top 10 op de wereldranglijst. Ze klommen over China naar de tiende plaats. Nu de Panthers ook geplaatst zijn voor het WK van 2022, komen de nieuwe ambities langzaam bovendrijven. “Als er iets is dat me het meest motiveert, dan is het hen helpen om die fameuze olympische droom te realiseren in Parijs in 2024”, besluit Peché.