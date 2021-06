Van alle dagen pantoffels weer naar het werk in hoge hakken? Vijf tips voor een pijnloze switch

Nu we weer wat vaker naar de werkvloer mogen en een restaurantbezoek niet langer tot onze stoutste dromen, maar weer tot de realiteit behoort, wil je misschien weer in je schoenen met hakken stappen. Dat loopt de eerste keer – letterlijk – niet zo vlot, zeker niet als je het voorbije jaar veel blootsvoets rondwandelde. Podoloog Jo Dewijze, die onze nationale voetbalploeg verzorgt, geeft zijn tips voor een comeback in heels.