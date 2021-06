29.000 vacatures raken niet ingevuld terwijl 172.000 Limburgers geen werk hebben

In Limburg raken 29.000 vacatures niet ingevuld, terwijl 172.000 Limburgers geen werk hebben. Het gaat om werkzoekenden, tijdelijk werklozen in een coronastatuut en niet-actieven die niet op zoek zijn naar werk. Dat betekent dat er voor elke openstaande job bijna zes mensen niet aan het werk zijn. De arbeidsmarkt trekt aan na corona. Maar bij werkgeversorganisatie VKW Limburg maken ze zich zorgen over het vinden van mensen. En toch is 4 op 10 werkzoekenden langer dan 2 jaar werkloos. Er moeten dringend initiatieven komen om mensen, die niet meer beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt, te activeren, waarschuwt Ruben Lemmens van het VKW. Ook de interimsector ziet het aantal vacatures toenemen. Bij de Limburgse interimgroep Asap staan alleen al in Limburg 1000 jobs open.