Hasselt

De vaccinatiegraad bij 65-plussers ligt in Wallonië en Brussel fors lager dan in Vlaanderen. Toch ziet viroloog Steven Van Gucht op termijn niet meteen een gevaar voor de groepsimmuniteit. “Ik ben vooral bezorgd over mensen die zich niet laten vaccineren, omdat ze vroeg of laat besmet zullen geraken.”