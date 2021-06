PODCAST. Eindelijk elektrische treinen voor Noord-Limburg: hoe de IJzeren Rijn opnieuw op de politieke agenda komt

Op donderdag 10 juni vertrok in Mol de eerste elektrische trein richting Hamont. Een historische stap voor de provincie, vooral voor het noorden. Daar wordt zelfs al jaren gedroomd van een spoorverbinding tussen Hamont en het Nederlandse Weert. Maar dat stuit dan weer op praktische bezwaren en zorgen over de IJzeren Rijn. Hoe zit dit ingewikkelde dossier in elkaar?

Onze politiek journalist Timmie van Diepen reed mee met die eerste elektrische trein. In deze podcast vertelt hij over die historische stap, over de grensoverschrijdende spoorverbinding Hamont-Weert en over de IJzeren Rijn.

