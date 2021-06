Het nieuws raakte bekend in een antwoord van minister Hilde Crevits op een parlementaire vraag. — © DBA

Het Centrum voor Avondonderwijs (CVA) is sinds november vorig jaar door VDAB geschorst omwille van herhaaldelijke inbreuken. Dat heeft Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Allessia Claes (N-VA). Het parket van Antwerpen is een onderzoek tegen het Centrum gestart.