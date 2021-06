Aftelklok om laatste 100 dagen af te tellen voor WK wielrennen in Vlaanderen: “Overtuigd dat het met publiek zal kunnen”

Vanaf donderdag is het nog exact 100 dagen voor de start van het WK wielrennen 2021. Daarom wordt donderdag in de vier gaststeden in Vlaanderen een aftelklok onthuld. Tegelijk is de editie van 2021 de 100e verjaardag van het WK. In Brugge en Leuven zijn de aftelschermen donderdagmorgen gestart. Antwerpen en Knokke-Heist volgen in de namiddag.