Victor Campenaerts niet meer van start in Baloise Belgium Tour na achtervolging op Evenepoel: “Mijn pees is geraakt”

Victor Campenaerts gooit vroegtijdig de handdoek in de Baloise Belgium Tour. De renner van Team Qhubeka ASSOS verkrampte gisteren toen hij Remco Evenepoel achtervolgde. “Die krampen hebben ervoor gezorgd dat mijn ontstoken spier van in de Giro is geraakt”, zegt hij op de Twitterpagina van de ploeg. “Daarom hebben we met het oog op de latere doelen dit seizoen besloten geen risico’s te nemen.”