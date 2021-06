Antonio Conte heeft andere EK-favorieten dan Rode Duivels en Lukaku: “Frankrijk en Duitsland komen eerst”

Niet België met zijn geliefde spits Romelu Lukaku maar wel Frankrijk en Duitsland zijn voor Antonio Conte de te kloppen teams op het EK. “Zij komen eerst. Daarna volgen België, Spanje, Portugal en Engeland”, zegt de ex-coach van Inter, die na het behalen van de titel opstapte, in La Gazzetta dello Sport.

Conte hoopt dat Italië het goed zal doen. Hij ziet het team de groepsfase zeker overleven maar daarna zal er wat geluk nodig zijn en hangt het volgens hem af van wie de tegenstander is. De Squadra zal vooral als een team moeten functioneren, ondanks de individuele kwaliteiten die aanwezig zijn, zo meent Conte.

De 51-jarige Italiaan, die zijn land coachte van 2014 tot 2016, maakte afgelopen seizoen met Inter een einde aan de heerschappij van Juventus in de Serie A. Met dank aan een ontketende topschutter Lukaku veroverden de Milanezen de titel, maar kort daarna kondigde Conte zijn vertrek aan. Hij botste met het bestuur over de sportieve en financiële toekomst van het team. Simone Inzaghi nam over.

Italië opent het EK vrijdagavond in Rome tegen Turkije.