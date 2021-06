Tv-maker Peter Boeckx strikt Jean-Claude Van Damme voor ‘The sky is the limit’

Van een stunt gesproken: voor het nieuwe seizoen van The sky is the limit heeft tv-maker Peter Boeckx niemand minder dan Jean-Claude Van Damme (60) aan boord gehaald. De Muscles from Brussels is nog steeds een van onze bekendste exportproducten, met dank aan rollen in actiefilms als Kickboxer, Universal soldier en Street fighter. Tot vandaag is hij actief: zijn nieuwste, The last mercenary, is momenteel in postproductie.