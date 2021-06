Bart Somers op de vingers getikt over communicatie erkenning Houthalense Groene moskee

De voorzitter van het Vlaams Parlement, Liesbeth Homans, tikt minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers op de vingers over zijn communicatie rond de erkenning van moskeeën eerder deze week. De minister had daarover dinsdagnamiddag een vraag in de commissie, maar verspreidde al in de voormiddag een persbericht. Die manier van werken kan voor Homans niet door de beugel. Zij gaat de kwestie ook aankaarten bij minister-president Jan Jambon.