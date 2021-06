26-jarige Voerenaar test twee keer in week tijd positief op drugs

Voeren/Bilzen

Een 26-jarige man uit Voeren heeft in een week tijd twee keer een positieve drugstest afgelegd. De man werd dinsdag aan de kant gezet in Bilzen terwijl hij enkele dagen eerder in Voeren zijn rijbewijs was kwijtgespeeld nadat hij positief testte op cannabis, amfetamines en cocaïne. Bij de drugstest in Bilzen bleek hij opnieuw onder invloed van cannabis en amfetamines te zijn. Deze keer werd zijn auto in beslag genomen. De Voerenaar zal het later ook mogen gaan uitleggen bij de politierechter. mm