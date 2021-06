Grévyzebra geboren en meteen te zien in Zoo Planckendael

In Zoo Planckendael heeft zebramerrie Luisa het leven geschonken aan een veulentje. Het jong stond zoals gebruikelijk bij zebra’s vrijwel meteen op zijn pootjes en valt intussen al te bewonderen in het savannegebied van de dierentuin. De zebra’s van Zoo Planckendael zijn Grévyzebra’s, de enige zebrasoort die in het wild bedreigd is in zijn voortbestaan.

De Grévyzebra heeft de grootste oren, hoogste schouders of schoft en de dunste strepen van alle zebrasoorten. De soort komt in het wild nog voor in Zuid-Ethiopië en Noord-Kenia. Daar lopen naar schatting nog minder dan 2.000 exemplaren rond. Zoo Planckendael kweekt de soort niet alleen om een reservepopulatie te behouden, de dierentuin steunt ook het Wildlife conservatieproject in Kenia. Met speciale halsbandzenders worden daar data verzameld over de verplaatsingen en het territorium van de zebra’s, om zo een beheers- en conservatieplan op te stellen en de soort hopelijk te behoeden voor uitsterven in het wild.

© Zoo Planckendael

De pasgeboren zebra in Zoo Planckendael is een merrie, die voorlopig nog dicht bij haar mama blijft. Het veulentje moet nog een (Afrikaanse) naam krijgen. Zoals alle dieren die dit jaar in Planckendael ter wereld komen, zal die met een ‘W’ beginnen. Iedereen mag suggesties doen op het Instagramaccount van Zoo Planckendael.