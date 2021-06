Deining bij Frankrijk voor EK: Giroud vindt dat Mbappé hem te weinig ballen geeft, maar die mag zich van Deschamps niet verdedigen

In het kamp van wereldkampioen Frankrijk is er na hun laatste oefenmatch voor EURO 2020 tegen Bulgarije deining ontstaan rond uitspraken van aanvaller Olivier Giroud. Die scoorde twee keer in de 3-0-zege, maar leek achteraf ploegmaat Kylian Mbappé te viseren.

Als Man van de Match gaf Giroud een interview aan de Franse sportkrant L’Equipe, waarin hij zei dat hij soms niet zo opviel in de match “doordat ik de loopactie maak, maar de bal dan niet komt”. Zonder zijn naam te noemen leek hij daarbij te verwijzen naar Kylian Mbappé.

De woorden van Giroud zijn alleszins in het verkeerde keelgat geschoten bij de aanvaller van PSG. Die was van plan donderdag op de persconferentie van de nationale ploeg present te tekenen om zichzelf te verdedigen, maar dat werd hem volgens L’Equipe verboden door bondscoach Didier Deschamps. Waarschijnlijk om te verhinderen dat er op die manier nog meer polemiek ontstaat. Giroud en Mbappé zouden door Deschamps intussen wel al samengezet zijn op het oefencomplex in Clairefontaine in een poging de boel uit te klaren.

© AFP

De Franse pers heeft er donderdag alleszins een vette kluif aan. “Ruis op de lijn tussen Giroud en Mbappé” kopt L’Equipe. Le Figaro, het oudste dagblad van het land, vraagt zich dan weer af of dit “voorbijgaande frustratie of de voorbode van een dieper probleem is”.