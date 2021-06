Eerste prik voor burgemeester Wim Dries: “laat je inenten”

Donderdag kreeg in het vaccinatiecentrum in de Limburghal burgemeester Wim Dries (CD&V) zijn eerste prik.

Inmiddels is zestig procent van de inwoners van Genk gevaccineerd. “Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen ingaan op de oproepbrief en zich effectief laten vaccineren”, zegt Dries. “Het eind van de tunnel is nabij en hoe meer mensen gevaccineerd zijn des te sneller is ons doel bereikt en kunnen de maatregelen, die nodig zijn om de verspreiding van covid 19 tegen te gaan, opgeheven worden.” Opvallend is dat de vaccinatiestrategie van de Limburghal door bijna iedereen als positief ervaren wordt en de wachttijden er erg beperkt zijn.