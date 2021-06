Servisch volleybalster geschorst voor racisme nadat ze van haar ogen spleetjes maakte in match tegen Thailand

De Servische volleybalster Sanja Djurdjevic is twee wedstrijden geschorst en heeft een boete van 20.000 Zwitserse frank gekregen voor een racistisch gebaar in een wedstrijd tegen Thailand vorige week. Beelden toonden hoe van haar ogen spleetjes maakte, wat tot heel wat commotie online leidde. Djurdjevic mist daardoor de komende wedstrijden van Servië tegen België en Canada.

De Servische volleybalbond heeft zich intussen geëxcuseerd in een officieel communiqué, waarin het zegt te betreuren wat er gebeurd is. “We bieden onze oprechte verontschuldigingen aan aan de ploeg van Thailand, de inwoners van Thailand en iedereen die hierdoor gekwetst raakte”, schrijft de federatie op Facebook. “Sanja weet dat ze een fout gemaakt heeft en bood onmiddellijk haar verontschuldigingen aan. Maar ze bedoelde het niet als een kwetsend gebaar. Ze wilde haar ploegmaats alleen maar een teken geven dat “we nu als hen moeten verdedigen”. Natuurlijk was het ongelukkig.”

Duizenden mensen tekenden intussen al een petitie om Djurdjevic gestraft te laten worden voor haar racistische gebaar.