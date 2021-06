Tweevoudig olympisch kampioen skiff Mahe Drysdale (42) zet punt achter carrière

De Nieuw-Zeelandse roeilegende Mahe Drysdale zet op 42-jarige leeftijd een punt achter zijn indrukwekkende carrière. De tweevoudig olympisch kampioen in de skiff slaagde er niet in zich te plaatsen voor de Spelen van Tokio en besloot daarom de handdoek te gooien.

“Het sprookje om mijn loopbaan te beëindigen met een vierde medaille op mijn vijfde Spelen heeft niet mogen zijn”, schrijft hij donderdag in een lange afscheidsbrief op zijn website. “Het is zeker een ontgoocheling dat ik niet naar Tokio kan, maar in sport heb je geen garanties en worden geen cadeaus uitgedeeld. Je moet het verdienen.”

Drysdale kroonde zich in 2012 in Londen en vier jaar later in Rio, waar Hannes Obreno vierde werd, tot olympisch kampioen in de skiff. Een eerste medaille pakte hij in 2008 in Peking, waar hij als derde op het podium mocht en zo Tim Maeyens (vierde) van brons hield.

De Nieuw-Zeelander werd ook vijf keer wereldkampioen en drie keer vicewereldkampioen.