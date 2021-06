Dina Tersago gaat uit de kleren: “Onderzoeken of we echt preutser worden”

Dina Tersago en Andy Peelman beginnen na de zomer aan een tweede seizoen van ‘Ze zeggen dat’. In het VTM-programma wil Dina Tersago (42) uitzoeken of de Vlaming inderdaad steeds preutser wordt en Tersago ziet daarvoor maar één oplossing: zo veel mogelijk mensen uit de kleren krijgen.

In ‘Ze zeggen dat’ zoeken Dina Tersago en Andy Peelman uit wat we nu wel en niet moeten geloven van algemene uitspraken. Eén van die uitspraken die Tersago wil fileren is dat we steeds preutser worden. Maar is dat ook zo?

“Ik heb de Vlamingen nodig”, zegt Dina Tersago. “Want ze zeggen dat we steeds preutser worden. Ik kan dat maar op één manier onderzoeken en dat is door een mooie artistieke naaktfoto te maken met zo veel mogelijk mensen op. Zo gaan we samen ontdekken hoe preuts we zijn, of niet”, vertelt Dina in de oproepspot.