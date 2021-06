Subtiele oorbellen, vaarwel fijne lijntjes: de favorieten van de Billie-redactie

De selectie van de Billie-redactie:

Architecturale kommen

Lise, adjunct-chef: “Ik ben zo tevreden van m’n Vincent Van Duysen x Serax koffieservies dat ik nu kommen heb bijgekocht. Ideaal voor een grote fruitsalade als ontbijt of voor een pasta. En dan kan ik me weer even bij hotel August wanen, want daar is alles ontworpen door Van Duysen.” Serax, 52,50 euro.

Luchtig laagje trui

Ann, eindredacteur: “Een luchtige bolero, voor de momenten waarop de zon nog niet of niet meer genoeg warmte geeft voor blote schouders.” Hobbs, 75 euro.

Byebye lijntjes

Tessa, vormgever: “Heel benieuwd naar deze van The Inkey List, zou deze crème mijn fijne lijntjes wegkrijgen? Qua prijs scoort ie alleszins super.” The Inkey List, 11,45 euro.

Babybadpak

Hanne, redacteur: “Een badpak om ergens in een Sloveens meer te dobberen met zicht op de groeiende babybuik. En op de omliggende bergen uiteraard. Past ook als je niet zwanger bent.” Next, 49 euro.

Elegant hakje

Lien, redacteur: “Een klassieke sandaal voor onder niet zo klassieke jurken.” Jimmy Choo, 650 euro.

Subtiele oorbellen

Lien, redacteur: “Omdat ik niet graag zonder oorbellen rondloop, een klein, bijna onopvallend paar voor aan het zwembad.” Swarovski, 69 euro.

