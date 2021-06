750 gratis flessen alcoholgel voor jeugdverenigingen

Gelukkig kunnen de meeste jeugdkampen deze zomer weer doorgaan. Maar omdat corona niet helemaal weg is, zijn de alcoholgels wel nog steeds noodzakelijk. Die krijgen ze in Zonhoven dus gratis met dank aan Konings. Het drankenbedrijf viert dit jaar haar 75ste verjaardag, en schenkt daarom aan tien jeugdverenigingen telkens 75 flesjes alcoholgel. “Op die manier willen wij de lokale jeugd betrekken in het jubileum en hen helpen om een veilige zomerwerking te organiseren,” legt CEO Joris Brams uit. De verenigingen kunnen samen met de jeugdraad hun gratis voorraad gaan ophalen bij tuincentrum Konings-Aveve aan de Donkweg. Waar zijn die propere handjes? In Zonhoven, dus. TR