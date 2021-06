Alle coronacijfers in het groen: ook overlijdens nemen weer af

Nadat het gemiddelde aantal dagelijkse overlijdens een paar dagen licht was toegenomen, is in dat cijfer nu weer een daling te zien op het dashboard van Sciensano. Daarmee gaan alle coronacijfers verder de goede richting uit.

Tussen 31 mei en 6 juni overleden elke dag gemiddeld 12,3 landgenoten aan Covid-19, een daling met 14 procent in vergelijking met de week voordien. In totaal zijn nu 25.061 coronapatiënten overleden.

Van 31 mei tot en met 6 juni werden in ons land gemiddeld nog 1.286 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat is een daling met 25 procent in vergelijking met de vorige periode. Van de 44.400 testen die de afgelopen week afgenomen werden was 3,4 procent positief. Die positiviteitsratio is met 1,2 procent gedaald.

In de Belgische ziekenhuizen liggen intussen nog 309 Covid-patiënten op intensieve zorg, een daling met 18 procent. In totaal worden nog 852 ziekenhuisbedden bezet door coronapatiënten, en dat is een daling met 24 procent. Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is gedaald, naar 64,4. Dat is een afname met 20 procent.

Tot slot hebben bijna 5,3 miljoen personen in ons land (45,8 procent van de bevolking) één coronaprik gekregen. Bijna 2,7 miljoen mensen, of 23,2 procent van de bevolking, zijn volledig gevaccineerd.