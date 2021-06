Op de grens van Diest en Lummen heeft Rudi Guedens al een hondenfokkerij. Nu wil hij in Molem (Lummen) nog een tweede uitbouwen. — © Koen Luts

Lummen/Diest

De Limburgse deputatie heeft opnieuw de aanvraag van Rudi Guedens geweigerd voor een nieuwe hondenkwekerij met 150 dieren in de Molemstraat. De zaakvoerder van Het Hezehof in Diest, vlak bij de grens met Lummen, kreeg geen vergunning omwille van gevreesde geluidsoverlast en omdat het terrein zich in landbouwzone bevindt.